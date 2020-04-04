مدينة زويل: نعمل على تطوير أجهزة تنفس صناعي لطرحها في الأسواق

قال الدكتور عمرو حلمي، أستاذ مساعد بقسم النانو تكنولوجي ومنسق وحدة تطوير المنتجات بمدينة زويل، إن أكثر من مصع تابع للدولة سيزور المدينة يوم الأحد المقبل لوضع إمكانية لتصنيع أجهزة التنفس التي حدثها فريقه.

وأضاف حلمي خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "إحنا حاليا في مرحلة الانتهاء من تنفيذ العينات الأولية وشغالين على استخراج آخر تفاصيل للأجهزة، وهنخلص خلال يومين وكل نموذج هيبقى جاهز في مرحلة مختلفة عن التاني".

وتابع: "هناك 3 نماذج من الأجهزة، النموذج الأول بيكون قبل مرحلة الرعاية المركزة، ويستخدم في كل الظروف وبيتعمل نموذج معدني في الوقت الحالي عشان يتحمل أكتر".

واستطرد: "نعمل على تطوير النموذج الثاني حاليا، ونطور دوائر العمل عشان تعمل على تماثل مشكلة التداخل بالموجات الكهرومغناطيسية لأنه ينفع يستخدم داخل الرعاية المركزة، وحتى لو الشخص الرئة بتاعته مش قادرة تاخد نفس هيقدر يخدم المريض في الوضع دا".

وأكد على أن العمل يتم مع الجهات المختلفة في الدولة لاختصار زمن التصريحات، و"الوضع الطبيعي لتطوير جهاز موجود منه في السوق إنه بياخد من 3 أسابيع لشهر، ويوم الأحد أكثر من مصانع تابعة للدولة جاية تقعد معانا عشان نسرع من هذا الأمر".

اوأوضح: "العلم هو الشيء الوحيد اللي لو صرفت عليه هيطلعلك نتائج أكبر"، مشيرا إلى أن مدينة زويل بها قنوات مختلفة للدعم المادي وفيه حسابات بالبنوك أو بالتواصل المباشر في المدينة في الوضع الحالي، ومش دايما الدعم بيكون مادي وفيه مساعدات من خلال تسهيل دخول بعض المواد أو التصنيع لأن فيه مواد بنتعب إننا نلاقيها بسبب الحظر".