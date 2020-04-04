رئيس جمعية "رسالة": لسنا إخوانا وأبلغت الأمن الوطني عن الفرع الإخواني

رد دكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية الرسالة، على ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتماء الجمعية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال"عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر": "مصر فيها حكومة وقانون ووزارات، وبالتالي فإن هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "الجمعية كبيرة وموجودة في كل محافظات مصر، وآلاف الناس يتطوعون فيها، وقد يكون أحدهم من الإخوان، وأنا أبلغت الأمن الوطني عن أحد الفروع وتبرأنا منه".

وتابع: "البلد مش سايبة، إحنا موجودين من 20 سنة في 60 مدينة مصرية، إزاي بنسرق فلوس الناس، معنى كده إن مفيش أجهزة أمنية أو رقابية وده مش حاصل، مصر قوية ومتماسكة وفيها أجهزة وحكومة".