علاء مبارك يرثي والده في ذكرى "الأربعين" على تويتر بكلمات مؤثرة

يمر اليوم 40 يوما على رحيل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وتذكر نجل الرئيس الراحل، في ذكرى "الأربعين" والده بكلماته رثاء مؤثرة على موقع الرسائل القصيرة تويتر.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله، أربعون يوما مضت على رحيلك".

وأضاف علاء مبارك: "كلنا نحزن ولكن أصعب شي على الإنسان هو فراق الأحباب الذي لا تصفه الكلمات فهو فوق كل وصف وبيان، هـذا الفراق الذي لا يعلمه إلا من كابده. اللهم ارحمهما وارحم أموات المسلمين".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز الـ92 عاما، عقب صراع مع المرض.

وتولى مبارك ابن قرية "كفر مصيلحة" بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي انطلقت في 25 من يناير واستمرت 18 يوما، على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.