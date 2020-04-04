نقيب الفلاحين: البطاطس أكثر المنتجات الزراعية تضررا بسبب كورونا

كشف الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن البطاطس هي أكثر المحاصيل الزراعية تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخاصة إذا طالت مدة تفشي فيروس كورونا واستمر حظر الطيران وتشديد الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وقال أبوصدام، أمس، إن محصول البطاطس يعتبر ثاني أكبر محصول يعتمد على التصدير في مصر بعد الموالح، حيث صدرنا نحو 687.842 طن الموسم الماضي، وأن الغالبية من هذه الكميات جرى تصديرها للاتحاد الأوروبي الذي تفشي فيه هذا المرض اللعين.

وأضاف نقيب الفلاحين، لـ"الوطن"، أن الخضروات بشكل عام سريعة التلف والكميات التي تنتج في مصر أكبر من قدرة تخزينها، لأن معظم هذه الزراعات تُزرع للتصدير ويتكلف الفدان الواحد نحو 50 ألف جنيها، مما يؤدي لخسائر فادحة لمزارعيه في حالة وقف عمليات التصدير أو تقلصها بشكل كبير.

وأوضح، أن خسائر البطاطس ظهرت مبكرا، حيث تهاوت أسعارها في السوق المحلي ووصلت لنحو جنيهين للكيلوجرام وبما أن الفدان ينتج نحو 20 طن فإن الخسارة المتوقعه نحو10 آلاف جنيه لكل فدان.