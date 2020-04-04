مطالبة لأصحاب الصيدليات بالامتناع عن شراء الكحول والكمامات المغشوشة 

ناشدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، صيدليات مصر بالامتناع عن شراء الكحول والكمامات والجوانتيات هذه الفترة نهائيا، حيث اتضح أن أغلبها من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وتباع بأسعار مبالغ فيها.

وقال الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، إن غزو الكمامات والكحول و"الجوانتيات" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بشكل كبير، أدت إلى نزول حملات حماية المستهلك ووزارة التموين وتحرير محاضر لعدد من الصيادلة.

ونفى البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، علاقة الصيدلي بالغش، مؤكدا أن ضبط الأسواق تكون من المنبع من المصنع والموزع.

ومن جهته، قال محمد إسماعيل عبدة رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية إن عدد محدود من المصانع بدأت في إنتاج الكمامات وإعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة n95 وهي الكمامة الأكثر أمانا، وتتكون الكمامة من 3 طبقات والطبقة الأولى والثالثة طاردة للبكتريا والفيروسات أما الثانية فهى الفلتر وبدون هذه المراحل الثالثة تكون الكمامة مغشوشة، لافتا إلى أن مصانع بير السلم أنتجت هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات بهدف الربح وانتهاز الفرص.