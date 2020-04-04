على غرار جابر القرموطي.. مذيع عراقي يجري حوارا مع فيروس "كورونا"

على غرار ما قام به الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه الجديد "الكلام على إيه" والمذاع على فضائية الحياة، قام مذيع بفضائية "الاتجاه" العراقية، بإجراء حوار تخيلي مع فيروس كورونا المستجد بواقعه طريفه عبر استضافه الفيروس حتى يقدم شرحا مفصلا عن نفسه.

وقالت "الكورونا" خلال استضافتها على فضائية "الاتجاه"، إنها تنتمى لـ"العائلة التاجية" وهي سليله فيروسات "سارس" التي انتشرت في الصين من قبل و"ميرس" السعودى.

وأضافت أن أول ظهور لها جاء بمدينة ووهان الصينية العام الماضي، وهي التي تنتقل محموله عبر الرذاذ أو السعال أو العطس حتى تستقر في جسد الإنسان السليم عبر الفم أو الأنف أو العينين، وتدخل في البداية لجسم الإنسان كجسم وحيد الخلية، حتى تتكاثر لملايين في عدة ساعات فقط.

وأكدت أنها تعشق البيئة الرطبة والمظلمة والباردة، حيث تتراوح مدة حضانة الفيروس بين يومين لـ14 يوم، وهو السبب الذي يدفعها لمهاجمة الجهاز التنفسي والعمل على تدميره، مشيره إلى أن الأعراض التى من الممكن أن تظهر على الشخص المصاب هى الحمى، والسعال الجاف، والإرهاق.

وأختتمت بأنها تنتشر بالتجمعات والبيئات الرطبة وتكره البقاء بالبيت النظيف أو النظافة الشخصية أو البيئة الجافة.

وكان الإعلامي جابر القرموطي قد أجرى مداخلة هاتفية عبر الأقمار الصناعية "تخيلية" مع فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر شخص جسَّد شخصية فيروس كورونا وقال: "أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا وأنا مظلوم في الليلة دي وانتوا في مصر بتهولوا المواضيع والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز".

وأضاف متسائلًا: "طب انتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله" مستنكرًا: "انا اتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان"، وذلك في 9 مارس من العام الجاري.