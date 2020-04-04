سعر الدولار اليوم السبت 4-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 4 أبريل الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار البنك الأهلي المصري نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.