أستاذ الصحة العامة يطمئن المواطنين: معدلات كورونا لدينا لا تدعو للقلق

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، إن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بمعدل 6 أو 10 أو 50 أو 100 حالة في اليوم لا يشكل مشكلة، كما أن وصول الحالات المصابة لـ1000 خلال شهر أيضا لا يشكل مشكلة أيضا.

وأوضح أن المشكلة تكمن في زيادة الأعداد المصابة يوميا بمعدل ألف أو ألفي حالة، "هتبقى مشكلة لأن الأرقام هتزيد بمتوالية هندسية".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، "الحمد لله اللي مطمني في مصر أن حتى الآن إحنا ماشيين بمتوالية عددية وليست متوالية هندسية، ومش عاوز القلق ينتقل لحد، لكن عاوز الحذر ينتقل لكل ناس".

وتابع: "أما مطمن جدا، وحاسس إن الدولة والشعب المصري قادر إنه يعدي الأزمة دي تماما، لكن بحذرهم من التهاون، إحنا ماشيين صح لحد دلوقتي إنما مينفعش أتهاون عشان قلة قليلة تاخدني للهاوية، لازم أساعد الدولة بالبعد الاجتماعي وفي نفس الوقت نشتغل".