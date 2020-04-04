تجهيز مبنى منفصل بمستشفى سوهاج الجامعي لـ"العزل" لمواجهة كورونا

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنَّ ادارة المستشفى الجامعي، خصصت مبنى الأورام التابع للمستشفى، وجهزته ليكون مستشفى "عزل" لاستقبال المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أنَّ المبني هو مبنى منفصل تمامًا عن باقي مباني المستشفي.

وأشار إلى أنَّه جرى تجهيز المبنى بـ"7 أجهزة تنفس صناعي بـ مونيتور قابلة للزيادة إلى 20 جهازًا، في الحالات القصوى لدعم العنايات بطاقة سريرية 100 سرير"، منهم عدد من الأسرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطقم الطبية والعاملين بالجامعة، في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا