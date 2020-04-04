جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم مبانيها لمنع انتشار فيروس كورونا

واصلت جامعة أسيوط، أعمال تطهير وتعقيم مبانيها ومرافقها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، التي شدد فيها على مواصلة تعاون كافة قطاعات الجامعة من أجل المداومة على متابعة تنفيذ كافة أعمال التطهير والتعقيم لمباني ومرافق الجامعة تحت إشراف علمي من المتخصصين بضوابط التطهير السليم وذلك بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة لكافة الموجودين بها.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم المتفق عليها لمباني المدن الجامعية ومطاعمها والقرية الأولمبية وقاعات الاستذكار الهادئ حمايةً للمترددين عليها من العاملين وذلك خلال فترة تعطل الدراسة.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تجري بشكل شبه يومي داخل كافة مباني ومنشآت الجامعة، مع تكثيف إجراءات التطهير داخل كافة أقسام ووحدات مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تصل إلى أكثر من مرة في خلال اليوم الواحد حمايةً للمرضى والأطقم الطبية العاملة بها، وذلك في ظل ما تستقبله من أعداد يومية من المرضى من مختلف محافظات الصعيد.