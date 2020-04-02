رئيس جامعة أسيوط يدعو الشباب للتطوع في مواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دور الشباب في الوقت الراهن في حماية المجتمع ورفع الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلى دورهم في دعم جهود الدولة من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19 وحماية الشعب المصري من الإصابةبالفيروس المستجد .

ووجه رئيس جامعة أسيوط الدعوة لشباب الجامعات المصرية في تصدر المشهد الراهن وتفاعلهم الإيجابي مع الظروف الاستثنائية الراهنة وتحمل المسؤولية في التصرف بوعي ووطنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والمساهمة في دعم أفراد المجتمع بكافة السبل المتاحة، وكذلك التطوع في كافة المبادرات الخيرية والمجتمعية والهادفة في مجملها لمواجهة الفيروس وحماية صحة وسلامة الأفراد .

من جانب آخر، أطلق اتحاد طلاب جامعة أسيوط مبادرة لتحدى فيروس كورونا من خلال فيديو مصور وبثه على قناة الاتحاد، مشيداً بإيجابية مبادرة اتحاد الطلاب وتفاعلهم بوعي مع المشكلة، معرباً عن أمله أن تشهد الفترة القادمة مزيد من المبادرات البناءة والفاعلة من أبناء جامعة أسيوط للمساهمة في التصدي للفيروس .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن الفيديو فكرة وإعداد وإخراج أبناء الجامعة من اللجنة العليا للاتحاد برئاسة الطالب محمد عصام الدين أمين عام الاتحاد، وهو ما يأتي في إطار الدور النشط والمثمر الذي يقوم به اتحاد الطلاب وتفاعله الإيجابي مع القضايا الراهنة والتي تواجه الدولة المصرية، موضحاً أن الفيديو يقدم رسالة توعوية تحت شعار " خليك في البيت " لدعوة المواطنين بعدم الخروج حماية لصحتهم وسلامتهم، إلى جانب بعض الأفكار المقترحة لاستغلال أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة .