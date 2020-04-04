وفاة 16 "شربوا كحول مغشوش" للوقاية من كورونا في بيرو

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في بيرو، بسبب استهلاكهم كحول مجهول المصدر، ظنا منهم أن ذلك سيحميهم من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وفق ما جاء في "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصادر طبية في مقاطعة أنجارايس، أنَّ أحد المستشفيات استقبل 32 شخصًا تسمموا بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وأنَّ 16 منهم توفوا، فيما لا يزال 15 يتلقون العلاج، وغادر شخص واحد المستشفى بعد تعافيه.

وأوضحت المصادر، أنَّ الضحايا عمدوا إلى تناول الكحول كمحاولة منهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت الشرطة في البيرو، أنَّها صادرت كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر.

وبحسب آخر الإحصائيات، جرى تسجيل نحو 1600 إصابة بفيروس كورنا في البيرو، فيما توفي 61 شخصًا.

وفي حادثة مشاهبة توفي نحو 230 شخصًا في إيران الشهر الماضي بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك ظنًا منهم أنَّ الكحول سيحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.