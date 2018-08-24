ضرب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة، اليوم، المنطقة الحدودية في البيرو المتاخمة للبرازيل بحسب ما أعلنه المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 609 كلم على الحدود الشرقية للبيرو مع البرازيل.