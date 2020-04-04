بعد أزمة معهد الأورام.. إجراءات مستشفيات جامعة القاهرة لمواجهة كورونا

في الساعات القليلة الماضية، تم الكشف عن وجود عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض في المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة ريم عماد مدير المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، وتم نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج، لافتة إلى أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة من مرضى الأورام بالمعهد خلال الفترة المقبلة، لحين التأكد من سلامة جميع الموجودين من الأطقم الطبية أو المرضى بالمعهد، حيث إنه لا توجد أي إصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة.

وعقب ذلك، أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة، قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

وفي مطلع يناير الماضي، بدأت مستشفيات جامعة القاهرة وضع خطة لمواجهة كورونا ثم تنفيذها سريعا، حيث قرر الدكتور محمد الخشت تشكل لجنة طبية عليا برئاسته خاصة لمكافحة الفيروس ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطواريء بالمستشفيات الجامعية.

وتضمنت الخطة أيضا إطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وخصصت مستشفيات جامعة القاهرة ومنها "القصر العيني التعليمي، والقصر العيني الفرنساوي، والطلبة بميدان الجيزة، وثابت ثابت"، غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه بإصابتها على مدار 24 ساعة، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين داخل كل مستشفى للكشف عن الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

كما نسقت مع وزارة الصحة التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا من خارج الجامعة، واتخاذ إجراء وقائي معها وتخصيص سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة للتعامل معها وعلاجها، فضلا عن تعقيم كافة المنشأت والمرافق باستمرار.

وفي 31 مارس الماضي، أصدر الخشت قرارا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة.

وتتولى اللجنة أيضا فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 3 أيام عمل من تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة نادية حافظ رئيس قسم الميكروبولوجي بكلية الطب.