جامعة القاهرة: استكمال علاج المترددين على معهد الأورام بعد انتهاء التعقيم

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، إنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والموضوعة من قبل الجهات المعنية، مع جميع المرضى المترددين المتابعين ولديهم ملفات متابعة لدى المعهد القومي للأورام، على مختلف العيادات لأخذ واستكمال باقي الجلسات المقررة لهم وفقا لجداولهم المتبعة من قبل الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا المستجد بالمعهد، حفاظا على سلامتهم وكذلك سلامة الأطقم الطبية العاملة، وذلك بعد انتهاء فترة التعقيم الشامل للمعهد، موضحا أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة الفترة المقبلة.

وأوضح علم الدين لـ"الوطن"، أن الإجراءات سيجري تطبيقها مماثلة لما جرى تطبيقه مع مرضى "الفشل الكلوي"، المترددين على عيادات قصر العيني لأخذ جلسات الغسيل الكلوي.

وكانت الدكتورة ريم عماد مدير المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، قالت إنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتة إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، وجرى نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وأوضحت "عماد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة من مرضى الأورام بالمعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى التأكد من سلامة جميع الموجودين من الأطقم الطبية أو المرضى بالمعهد، مؤكدة أنه لا توجد أي اصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة "المرضى كلهم بخير".

وتابعت أنه جرى أمس الجمعة، تعقيم المعهد، وسيجري استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم، لافتة إلى أنه يجري حاليا مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين.