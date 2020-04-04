خروج 11 متعافيا جديدا من كورونا من مستشفى العزل بالأقصر

أعلن مستشفى إسنا التخصصي، المتحولة لمستشفى حجر صحي لمصابي كورونا، مغادرة 11 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء داخل المستشفى جنوب الأقصر.

وضمت الحالات بينهم سائحة أمريكية، وتحولت نتائج التحاليل المعملية بعد سحب العينات من إيجابية إلى سلبية.

وكان المستشفى استقبل خلال أول 14 يوما من العزل الصحي 76 من حاملي فيروس كرونا المستجد، تعافى منهم 49 حالة ثم توالى تعافي الحالات تباعًا بعد تولي الفوج الثاني من الكوادر الطبية مهمة العزل.

وانخفضت نسبة الإصابة بالمحافظة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس، في مقدمتها عدم السماح بمغادرة أي فرد من العاملين في المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار.