"الداخلية" تداهم مخازن 1200 من محتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط صيدلي، لقيامه باتخاذ شقيتن سكنيتين بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية كمخزنين "غير مرخصين"، وحجبه عن التداول كمية قدرها 80000 قطعة كمامة و25000 قطعة قفاز و460740 قطعة مستلزمات طبية، و3500 عبوة كحول إيثيلي بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة؛ لحيازته 5.567 طن "تمور" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، و3 أطنان "برغل" معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة، و3.132 طن "زيت زيتون" معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و220 كيلو جرام "عدس" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 4300 عبوة "شاي" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.

كما ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لحيازته 5 أطنان "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 4 أطنان "سكر حر" معبأة داخل عبوات، و3600 عبوة "زيت طعام"، و600 عبوة "قمر الدين" مجهولة المصدر، 720 عبوة "زيت طعام"، 400 عبوة "فول" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها.

وضبطت شرطة التموين مالك مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة لحيازته 1.030 طن "دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة لتصرفه في 480 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 129600 جنيه تقريباً.

وفي القاهرة ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدؤ بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 281936 جنيها، مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليا.