ضبط 67 قضية احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية بالقاهرة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن أجهزة الأمن شنت حملاتها المكبرة على المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، والمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، والتي أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 123 قضية تموينية في جميع أقسام المديرية، من بينها ضبط 67 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما جرى تحرير 142 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وإغلاق 17 (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة")، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، خلال حملات أمنية من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 213 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وإغلاق 12 ألفا و531 مركز تعليمي.