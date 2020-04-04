جنوب سيناء تستعد لعقد امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي على التابلت التعليمي من المنزل والمقرر لها أن تنطلق غدًا الأحد، وأعلنت المديرية حالة الطوارئ، بجميع الإدارات التعليمية .

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم السبت، أن جميع الطلاب والطالبات تسلموا التابلت التعليمي، والشرائح الذكية، والكود السري استعدادًا لانطلاق الاختبارات التجريبية.

وأكد وكيل الوزارة، إنه جرى التنبيه على جميع الإدارات إتباع كافة التعليمات الوزارية، وتواصل المعلمين وأخصائيين التكنولوجيا مع الطلاب، في حالة وجود أي مشاكل، وتذليل جميع العقبات أمام الطلاب، بجانب تواجد موجه المادة بالإدارة حسب توزيع جدول الامتحان للرد على أي استفسار.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، للتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرية بالإدارات التعليمية والبالغ عددهم 8 إدارات، لتذليل كافة العقبات أول بأول.