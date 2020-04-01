بدءًا من اليوم.. جنوب سيناء تخصص مدارس لصرف معاشات أبريل

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تخصيص عدد من المدارس بجميع مدن المحافظة لصالح هيئة البريد لصرف معاشات شهر أبريل الجاري، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد بجنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذا الاجراء جاء لمنع التجمعات والازدحام، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى إعداد وتجهيز هذه المدارس لاستقبال المواطنين بداية من اليوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والإدارة العامة للبريد ورؤساء المدن.

يُذكر أن الإدارة العامة للبريد حددت جدولًا لصرف معاشات شهر أبريل، بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) أبريل، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) أبريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، ومن لم يصرف في أيامه المحددة يصرف اعتبارًا من الأحد 12 أبريل، إضافة إلى السماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاث المقبلة.