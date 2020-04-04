مصدر: الأبحاث لم ثبت إصابة المتعافين من كورونا بالضعف الجنسي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجري على قدم وساق لتحضير علاج لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمركز القومي للبحوث، الأسبوع الماضي، أسهمت في حل العديد من المشاكل التي كان يعاني منها الباحثين بالمركز الفترة الماضية وأبرزها، ما يتعلق بحجز بعض المواد والإمكانيات التي تستخدم في تحضير الأمصال واللقاحات، المحتجزة لدى الجمارك، مؤكداً أن الوزير تواصل مع الجهات المعنية، وتم الإفراج عن تلك المواد بالفعل، مؤكداً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتذليل جميع العقبات التي تؤثر وتعرقل مسيرة البحث العلمي.

مسؤول: توجيهات القيادة السياسية حلت مشاكل الباحثين .. و"القومي للبحوث" ليس مختصاً بإجراء التجارب السريرية للأمصال واللقاحات

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن المركز القومي للبحوث ليس مختصاً بإجراء التجارب السريرية للأدوية واللقاحات والأمصال المحضرة لمختلف الأمراض، مشيرًا إلى أن هناك جهات مختصة بذلك، قائلاً :"إحنا بنقوم بتحضير اللقاح أو المصل ونخبرهم بأنه له تأثير سواء كان على الإنسان أو الحيوان، وبعدها عندما يتم التعامل يتم من خلال وزارة الصحة"، لافتاً إلى أن هناك بعض الأدوية يجري الآن عليها تجارب سريرية خارج مصر أثبتت نجاحاً لحظيا حتى الآن في قدرتها على التعافي من مرض كورونا.

وتابع المصدر، أنه لاتوجد أي نتائج أبحاث أو دراسات حتى الآن أثبتت إصابة المتعافين من كورونا بأي أمراض آخرى سواء كان الضعف الجنسي أو غيرها من الأمراض، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً لتحضير لقاحات مضادة لـ"كورونا"، ودراسة جميع الظواهر المسببة للانتقال وانتشار العدوى، والمسببات التي أدت إلى تعافى المصابين ودراسة الخواص الفعلية والتكوينية للأدوية التى أسهمت في العلاج، وندرة إصابة الأطفال الأقل من 10 سنوات بالفيروس، والأسباب التى أدت إلى عدم إصابتهم سواء كانت من خلال التطعيمات والأدوية أو تكوين أجهزتهم المناعية وغيرها.