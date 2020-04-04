ضبط صاحب محل عطور متهم بالإتجار في العملة بالإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط صاحب محل عطور، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، لممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن ألإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، يفيد ضبط مباحث الأموال العامة صاحب محل عطور سبق اتهامه في قضايا جنائية، مقيم بقسم ثاني الإسماعيلية، يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم اتخذ من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبمواجهته اعترف بنشاطه.