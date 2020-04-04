بذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة "الجوكر" هيث ليدجر

أبهر الجميع بأدائه لشخصية "الجوكر" في فيلم The Dark Knight عام 2008، بعدما قدم دورًا مميزًا، ليصبح في عيون الجمهور "أيقونة فينة"، ولكن حياة الممثل الأسترالي "هيث ليدجر" انتهت في نفس عام صدور فيلمه الذي أشاد به النقاد والمشاهدين.

عُثر على ليدجر متوفيًا في 22 يناير 2008 في شقته في حي مانهاتن، عن عمر ناهز 28 عامًا، ليكون صدمة لكل محبيه ولصناع السينما.

نال هيث ليدجر جائزة أوسكار عن دوره في "The Dark Knight" كأفضل ممثل مساعد وتسلمتها أسرته بعد رحيله عن الحياة في العام نفسه.

وعن الدور ذاته، حصد ليدجر جائزتي "جولدن جلوب"، "بافتا"، ومن أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب، ومن جمعية نقاد أوستن السينمائي.

وليدجر الذي ولد يوم 4 أبريل 1979، رغم وفاته في سن صغير، ترك أعمالًا مميزة، عددها 23 عملًا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، أولها مشاركته في فيلم Clowning Around عام 1992، ثم شارك في مسلسل Ship to Shore ثم مسلسل Sweat. بعدها شارك في فيلم Blackrock.

ترشح هيث ليدجر للأوسكار عام 2005 عن دوره الرئيسي في فيلم Brokeback Mountain من إخراج آنج لي، وشاركه البطولة جيك جيلنهال.

وعام 2007، شارك "ليدجر" في فيلم "أنا لست هناك"، عن السيرة الذاتية لصانع الموسيقى بوب ديلان، من تأليف وإخراج "تود هاينس"، وبطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، منهم الممثلة كيت بلانشيت، الممثل ريتشار جير، وكريستيان بيل.

عرض لـ هيث ليدجر بعد وفاته فيلم The Imaginarium of Doctor Parnassus عام 2009، وهو من إخراج تيري جيليام والذي شارك في تأليفه مع تشارلز ماكيون.