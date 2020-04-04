خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تفعيل خط ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، من خلال الرقم 19654، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات.

جاء ذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعهما نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه سيجري للمرة الأولى تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

ومن جهته أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف أنه سوف يجري حصر جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه او استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرا إلى أن العاملين على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.