مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تخفيف الملابس

حيرة كبيرة تسيطر على المواطنين تلك الأيام بشأن الطقس، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة، لدرجة الشعور بالحر على مدار اليوم، فهل الوقت مناسب لاستقبال فصل الصيف، وارتداء الملابس الصيفية.

تخفيف الملابس منتصف أبريل الجاري

وقال الدكتور وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" إننا لا نزال في بداية فصل الربيع، وهى الفترة التي تشهد تقلبات كثيرة في درجات الحرارة، تشمل ارتفاع الحرارة وانخفاضها، ونشاط الرياح المحملة بالأتربة والغبار التي تصل إلى حد العواصف الرملية، وسرعان ما تهدأ الرياح وتتكاثر السحب التي يصاحبها سقوط الأمطار.

وأضاف أن مصر عرضة للموجات الخمسانية التى ترتفع بها درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، مصحوبة بسقوط الأمطار، وتستمر هذه التقلبات حتى منتصف مايو المقبل.

وأوضح "سعودي" أنه يمكن تخفيف الملابس استعدادًا لفصل الصيف بداية من منتصف شهر أبريل الجاري، على ألا يكون هذا للفئات التي تعمل خلال فترات الليل، مثل الأطباء والإعلاميين والشرطة.

نصائح للمواطنين خلال فضل الربيع

ونصح خبير الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة نشاط الرياح الابتعاد عن الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج، والتزام مرضى حساسية الجيوب الأنفية والرمد بعدم الخروج خلال تلك الأجواء، وتجنب القيادة على الطرق السريعة وخاصة الصحراوية خلال نشاط الرياح بسبب انخفاض الرؤية.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد صرحت خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، بإمكانية التدرج في تخفيف الملابس بالنسبة لكبار السن من منتصف الشهر الجاري، وللأطفال نهاية الشهر تجنبًا للإصابة بنزلات البرد خلال تلك الفترة.