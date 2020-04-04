بالفيديو.. كتب مسموعة ومرئية على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

بدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد ناصف، في تحويل إصدرات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام pdf وكتب مسموعة ومرئية، وذلك لمواجهة تحديات أزمة وباء كورونا العالمي؛ حيث بدأ المركز بنشر سلسلة "100 حكاية وحكاية"؛ وذلك مرتين أسبوعيًا.

وكانت الحكاية الأولى "الولد الذي خرج من البيضة" من تأليف الكاتب محمد عبد الظاهر المطارقي، ورسوم الفنان عبد الرحمن بكر؛ وتدور أحداث الحكاية حول طفل صغير الحجم يستصغره أصحابه، لكنه لم يستسلم لسخافاتهم، وقرر أن يعوض نقصه بشيءٍ يميزه.

والحكاية الثانية "شجرة الموسيقى" تأليف الكاتب هشام علوان، رسوم الفنانة منى محمد حسين؛ وتدور أحداث الحكاية حول حطّاب يحب العزف على النايّ تحت شجرة ويتفاجأ بأنغامها وتمايلها مع موسيقاه وتصير صداقة قوية بينهما ولكن الأمير نقل الشجرة عند قصره.

سلسلة "100 حكاية وحكاية" أداء صوتي: الكاتب هشام علوان، تنفيذ ميسرة خيري؛ يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحًا كبيرًا وذلك عبر المنصات الإلكترونية وخاصةً قنوات اليوتيوب.

شاهد الحكاية الأولى:

شاهد الحكاية الثانية: