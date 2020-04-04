بالصور.. رصف وتطهير طريق مستشفى العزل بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اللواء صبري سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز تمي الأمديد بمتابعة التطهير والتعقيم مع كافة الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لطريق الإسعاف للمستشفى المركزي "مستشفى العزل" ومناطق عيادة التأمين الصحي والوحدات الصحية بالقرى المحيطة بمنطقة المستشفى وذلك بإشراف سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم بصفة مستمرة لطريق.

وقال اللواء صبري سليمان، إن الرش والتطهير والتعقيم يتم بصفة مستمرة لطريق مستشفى العزل، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منطقة عيادة التأمين الصحي بتمي الأمديد وكذا منطقة الوحدة الصحية بأبو الصير، وجميع الوحدات الصحية في منطقة المستشفى المركزي، وبجوارها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الشرطة والمجتمع المدني بنطاق مركز تمي الأمديد.

وفي سياق متصل أعلنت رئاسة مركز تمي الأمديد عن تنفيذ أعمال رصف طريق مدخل المستشفى المركزي وطريق الإسعاف بالمستشفى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان لها أمس، أن مستشفى العزل في تمي الأمديد استقبلت 19 حالة مازالوا جميعا تحت العلاج، من محافظات "دمياط ، والقليوبية، وبورسعيد".