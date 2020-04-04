حملات لتطهير الشوارع في القّنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القّنطرة شرق بالإسماعيلية، تواصل أعمال النظافة بالمدينة.

وأشار إلى أنه جرى رفع المخلفات والقمامة من عزبة الصحة ووسط البلد وعزبة ناصر، وكذلك من منطقة التوفيق وسعد الجندي وعمارات 75/90.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لكل القطاعات الخدمية.

وفي السياق نفسه، قاد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير حملة نظافة بالمدينة والقرى، حيث جرى تشكيل فرق عمل لتكثيف أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وانطلقت سيارات التطهير والتعقيم في جميع أنحاء المركز، طبقاً لخطة العمل وخطوط السير الموضوعة.