قبل واقعة ليون.. أبرز حوادث الطعن في فرنسا

شهدت مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا، منذ قليل، سقوط قتيلين و7 جرحى في حادث طعن، حيث تمكنت الشرطة الفرنسية من توقيف شخصا هاجم عددا من المارة بسكين.

وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وألقي القبض عليه في الحادية عشرة.

وتابعت بأن الأمر يتعلق بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم، موضحة أن الشرطة القضائية في مدينة ليون تجري تحقيقا في الحادثة، بينما تدرس النيابة العامة المختصة في شؤون الإرهاب، إمكانية الدخول على خط التحقيق الجاري لأجل كشف ملابسات حادثة الطعن.

وسبق أن شهدت فرنسا، عددا من حوادث الطعن منذ عام 2015، وتبنى تنظيم داعش عددا منها، والتي تراجعت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، ومنها:

3 أكتوبر 2019: شهدت باريس حادث طعن على يد رجل مسلح هاجم بسكين مديرية الشرطة، المقر الأمني الرئيسي في باريس، ما أدى لمقتل 4 شرطيين فضلا عن المهاجم ذاته.

6 سبتمبر 2019: إصابة امرأتين في هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية، جنوبي البلاد، وتمكنت الشرطة الفرنسية من توقيف الجاني.

1 سبتمبر 2019: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، في حادث طعن، ببلدة فيلوربان المحاذية لمدينة ليون وسط شرق فرنسا، حسبما أعلنت الشرطة.

23 أغسطس 2018: هاجم رجل مسلح بسكين عددا من المارة في ضاحية "تراب" غربي باريس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه الهجوم.

13 مايو 2018: شهدت العاصمة الفرنسية حادث طعن بالسكين، أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 في حالة خطرة، وتمكنت الشرطة الفرنسية من قتل منفذ الحادث بالرصاص، كما أعلن لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.

17 يونيو 2018: أقدمت امرأة على جرح شخصين بسكّين داخل متجر قرب طولون "جنوب"، صارخةً "الله أكبر"، لكن الشرطة أعلنت أنه عمل معزول نفّذه شخص يعاني اضطرابات نفسيّة.

13 أغسطس 2018: أقدم طالب لجوء أفغاني، كان ثملاً، على إصابة 4 أشخاص بجروح بواسطة سكّين، وسط مدينة بيريغو "جنوب غرب فرنسا"، وأكدت الشرطة أنه لا يعد عملا إرهابيا.

2 أكتوبر 2017: هاجم إرهابي من "داعش" عددا من المارة في محطة سان شارل للقطارات، بمدينة مرسيليا الفرنسية، أسفر عن مقتل اثنين، وتمكنت الشرطة من قتله لاحقًا.

1 أكتوبر 2017: أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن حادث الطعن، عند محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا جنوبي فرنسا والذي خلف قتيلين.

19 فبراير 2016: هاجم مجهول بسكين عدد من المارة في مدينة "مونتوبان" جنوب فرنسا، أصيب فيه 3 أشخاص، وأطلقت الشرطة النار على المهاجم، ولقي مصرعه على الفور.