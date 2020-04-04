السعودية تطبق إجراءات احترازية إضافية في عدد من الأحياء بجدة   

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية، بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقرر ما يلي:

أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة بعزل الأحياء التالية: "كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين"، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

ثانياً: السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل "الرعاية الصحية، والتموين"، داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.

ثالثا: استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه الإجراءات جرى اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأهابت الداخلية السعودية، بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.