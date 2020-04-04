محافظ الوادي الجديد يتفقد منافذ السلع للتأكد من توافرها أمام المواطنين

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، منفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بمدينة موط بمركز الداخلة.

أشاد المحافظ خلال الزيارة اليوم السبت، بالمنتجات المتنوعة التي يقدمها المنفذ، ووجه بتخصيص قسم لبيع منتجات الصوب الزراعية من خضروات وفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي نفس السياق، تفقد المحافظ أيضا، منفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة لبيع الخضروات والفاكهة، والتي وفرتها الوحدة المحلية من الصوب والمشروعات الزراعية المقامة بالمركز، والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.