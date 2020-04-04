بالأرقام.. انخفاض أسعار الخضروات للنصف في جنوب سيناء

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لأكثر من النصف.

وقال مصباح أحمد، صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة، بمدينة رأس سدر، إن معظم أسعار الخضروات لم تتجاوز الخمس جنيهات، تزيد قليلًا عن أسعارها بسوق العبور، وذلك نظرًا لقرب مدينة رأس سدر من السوق.

وعن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، فجاءت كالتالي: "الطماطم 5 جنيهات، الخيار 5، قرنبيط 7، كوسه 5، الليمون 20 جنيها، خيار بلدي 5، بنجر 6، بسلة 10، جزر 6، الثوم 10، فلفل 12، بطاطس 5، بصل أحمر 5، والبصل الأبيض 5، باذنجان من 5 إلى 6".ا

بينما استقرت أسعار اللحوم والدواجن، حيث تراوحت أسعار اللحوم بين 140 و160 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء فبيعت بـ 33 جنيها، وسجلت السمك البلطي 40 جنيها، والبوري 60 جنيه.