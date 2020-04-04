تسليم 24 ألف شريحة تابلت لطلاب الأول الثانوي بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم، لتسليم شرائح التابلت الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوي، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ تسليم 24 ألف شريحة تابلت من إجمالي 30 ألف شريحة للطلاب بنطاق المحافظة، وسيتم توزيع باقى الشرائح وفقًا لخطة التوزيع المحددة، حيث تم تجهيز 11 مدرسة بجميع مراكز المحافظة كإجراء احترازي منعًا للتزاحم، ولتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يحصلوا على شرائح التابلت التوجه إلى المدارس المعلن عنها ومقرات الشركة المصرية للإتصالات لاستلامها، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية حرصًا عليهم.