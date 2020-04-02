لمواجهة كورونا.. مبادرات شبابية لتنظيم صرف المعاشات في قرى المنوفية

شهدت مكاتب البريد في محافظة المنوفية، اليوم، سيوله في عمليات صرف المعاشات، خاصة في القرى التي شارك شبابها في مبادرات لتنظيم عمليات الصرف.

وقام شباب القرى بإنشاء مظلات خارج المبنى، وتوفير كراسي بالجهود الذاتية لاستراحة المواطنين قبل دخولهم للمكاتب.

كما شهدت عمليات الصرف داخل البريد تنظيم الأعداد المتواجدة بالداخل، وترك مسافة بين كل عميل وآخر.

ونظم صندوق شباب مليج بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة لتنظيم عملية صرف المعاشات، حيث تمهيد وتجهيز المكان أمام مكتب البريد بمليج، ونالت المبادرة والتي نظمت تحت شعار "معًا نقضي علي الكورونا" إشادة كبيرة من المواطنين.

يُذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خصص 22 مدرسة مجاورة لمكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر إبريل، بهدف التخفيف على أصحاب المعاشات، وتيسير إجراءات الصرف، والحد من الزحام والتجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.