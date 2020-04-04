دول شرق آسيا تسجل 23 وفاة و400 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت سنغافورة 75 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1189، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في تايلاند إلى أكثر من 2000 حالة

من جانبها، سجلت تايلاند، اليوم، 89 إصابة جديدة بـكورونا المستجد، إلى جانب حالة وفاة واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح مركز إدارة أزمة الوباء التابع للحكومة ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد 19" إلى 2067 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 20 حالة.

وسجلت دول جنوب شرقي آسيا إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية، 23 وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

حصيلة الإصابات المسجلة بكورونا المستجد في الفلبين تجاوزت 3 آلاف

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه لا تزال ماليزيا تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في المنطقة، وسجلت هناك خلال الساعات الـ24 الماضية، 150 إصابة وأربع وفيات جديدة، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3483، وبلغت حصيلة الوفيات 57 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة.

وتجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة في الفلبين، اليوم، حاجز الثلاثة آلاف ووصلت إلى 3094، بعد تسجيل 76 حالة جديدة، وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، 8 وفيات جديدة بسبب الوباء، وبلغ بذلك عدد المتوفين في البلاد بسبب كورونا 144 شخصا.

حصيلة الوفيات في إندونيسيا بلغت 191 شخصا

وفي إندونيسيا، التي لا تزال أكثر دول المنطقة تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات، سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة، 106 إصابات و10 وفيات جديدة، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 2092 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 191 شخصا.