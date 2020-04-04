إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية يتخطى 2000 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 2179 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه جرى تسجيل 4 وفيات بكورونا، ليصل تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 29، مؤكدة أن إجمالي المتعافين من الوباء وصل إلى 420 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تطبيق إجراءات احترازية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، بهدف الحد من انتشاركورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله: "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19" بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء "كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين" ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجوال فيها على مدار اليوم، اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت حتى إشعار آخر".

وأشار المصدر، إلى أنه "يسمح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأضاف المصدر: "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجوال في جميع الأحياء المعزولة صحيا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".