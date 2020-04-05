حظك اليوم الأحد 5-4-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى خلق أجواء مميزة لنفسه ولمن حوله، كما أنه يفضل البقاء في المنزل نظرا لتعلقه بالجو الأسري، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني اليوم بخطواتك ولا تستهن بمجابهة العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.