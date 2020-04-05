حظك اليوم الأحد 5-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يغير على شريك حياته بدرجة كبيرة، كما أنه لا يسمح بتكرار الأخطاء معه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، عطارد في وضع داعم يمنحك كل النشاط والحيوية والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يدعمك والأصدقاء يمنحونك السعادة وتجمعك بهم أجواء حلوة، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.