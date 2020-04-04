شفاء 4 حالات من كورونا بمستشفى الملك المؤسس في الأردن

قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في الأردن الدكتور محمد الغزو، إن 4 حالات كانت تخضع للعلاج من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفى، تماثلت للشفاء.

وأضاف الغزو، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، أن الحالات خرجت من المستشفى وحالتهم العامة ممتازة، موضحا أن الحالات التي شفيت هي، لسيدتين في العقد الرابع من العمر، ولطفل وطفلة في الـ16 من العمر.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه جرى عمل فحصين متتاليين الفارق بينهم 3 أيام للحالات التي شفيت، حيث بينت الفحوص المخبرية خلو الحالات من كورونا، مؤكداً أنهم سيراجعون المستشفى بعد أسبوعين حسب تعليمات الأطباء بالمستشفى.