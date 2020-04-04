عاجل.. السيسي: سيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها في أزمة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".

وأضاف السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، "ففى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".

واستكمل الرئيس: "إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر.حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".