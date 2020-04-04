"لندن": عدد الوفيات بكورونا سيتزايد خلال الأسبوعين المقبلين

أعلنت الحكومة البريطانية، أن عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيتزايد خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يبدأ العدد في الانحسار، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن الالتزام بعدم الخروج والتباعد الاجتماعي، وتخفيف الضغط عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، هو الطريقة الوحيدة لمواجهة تفشي كورونا.

وحذرت الحكومة البريطانية، من مخالفة التوجيهات، داعية بشدة إلى مقاومة إغراء الخروج من البيت بسبب الجو المشمس، مضيفة أن "هناك تغيرات نرصدها تدعو للتفاؤل والأمل نتيجة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لكن الأثر سيظهر لاحقا ولا يمكن قياسه بدقة الآن".

الحكومة البريطانية:يجرى تسريع إنشاء مستشفيات طواريء لاستقبال الحالات المصابة بالوباء

وتابعت الحكومة البريطانية قائلة، "علينا تطوير استراتيجية للتعايش مع فيروس كورونا لكن من المبكر معرفة طبيعة هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي لأنه ما تزال هناك أشياء نجهلها عن هذا الفيروس"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشارت الحكومة، إلى أنه يجرى تسريع إنشاء مستشفيات طواريء مجهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا؛ ونشتري أجهزة تنفس اصطناعي من ألمانيا وسويسرا لإنقاذ الحالات المصابة بـ"كوفيد 19".

وأضافت الحكومة البريطانية، "أنه وصلنا 300 جهاز تنفس اصطناعي من الصين ونشكرها على هذا الإمداد والدعم"، موضحة أن أول دفعة من إنتاجهم المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي سيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع.