خالد الجندي يفسر شعور البعض بالهلع أثناء الصلاة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المصلين لا يحدث لهم أي اهتزاز أو اضطراب أو هلع، ولديهم رسوخ وهدوء.

وتابع: خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، قال تعالى "إن الإنسان خلق هلوعا"، والهلع يعني شدة الفزع لا يقدر على تحمل الصدمات والكوارث ولا يقدر على تحمل العقبات والكوارث، ودائما لديه توجس للشر وحالة من حالات الترصد للأنباء السيئة، وإذا لم يتم تدارك هذا الموقف ستكون هناك مشكلة، ولا بد أن يكون الإنسان لديه رباطة جأش، لافتا إلى أن الانهيار هو الذي يولد الخسائر الذي لا نهاية لها، فالقائد يعرف بثباتة الانفعالي.

وأضاف الجندي، أن من يتمتع بالثبات الانفعالي هو من يتمتع بـ 7 شروط في سورة المعارج "إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ (35)" (المعارج).

وتابع، أن الإمام ابن القيّم قال إذا وجدت خللا في حياتك فاعلم أن هناك خلل في صلاتك، ولو استقامت صلاتك استقامت حياتك، واضبط صلاتك تنضبط حياتك.