خالد الجندي: نشهد أقوى فترة ترابط أسري في تاريخ الأمة بسبب كورونا

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الوقت الحالي يشهد أعلى معدل ترابط أسري في تاريخ الأمة وحياتنا كلها بسبب فيروس كورونا، لأن الجزر المنعزلة جرى التحامها، وأصبح لا يأت لنا مشاكل زوجية على الهواتف المحمولة، وأصبح لا يوجد خناقات بين الأسر لأنهم أدركوا أنهم في مصير واحد للحفاظ على الوضع الحالي.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أنه منذ تفشي فيروس كورونا أصبح لا يوجد أي مشاكل زوجية نهائيا والشكوى من الأبناء انعدمت لأن الآباء استطاعوا السيطرة على زمام الأمور، ووجود تفاهم وحوار بين الأسرة.

وتابع أن الحوار الديني أصبح سائدا بين الأسرة وعند الاختلاف يجري اللجوء إلى شيخ، وهذا يعد نوعا من الدفء والحميمية في العلاقات الأسرية.