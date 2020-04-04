لمواجهة آثار كورونا.. حملات تفتيشية على محال الطود بالأقصر

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي محمود القاضي، مدير إدارة تموين الطود بجولة تفتيشية، على المحال التجارية ومنافذ بيع الخضروات والمخابز ومصنع تعبئة البوتاجاز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، التنسيق مع مديرية تموين الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت والمخابز ومستودعات تعبئة البوتاجاز والشركة المصرية ومخازن السلع التموينية بالطود، ولاحظ توافر جميع السلع بالأسواق، وعدم تلاعب التجار أو رفع أسعار السلع والمنتجات المعروضة، مؤكدًا أنه سوف يتم تحرير مخالفات فورية لمن تسول له نفسه بالتلاعب في قوت المواطنين.