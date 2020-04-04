الأوقاف: من أراد إدراك الصيام والحج والتراويح فليبق في منزله الآن

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن إغلاق المساجد مستمر ضمن إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "طايع"، خلال مداخلة هاتفية عبر ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "كلنا حريصون على فتح المساجد، وغلقها دواء مر، والأمرّ منه فتحها وانتشار المرض بين المصريين".

وأضاف: "صبرنا على البعد عن بيوت الله، لا نجعلها جفاء، واجعلوا من بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم مكانا للصلاة والتهجد والقيام حتى يرفع الله عنا الغمة ويخفف عنا البلاء وأن نعود إلى بيوت الله لنعمرها".

وتابع: "ليست المسألة بالعاطفة ونحتاج إلى الاحتكام العقل، والشخص الذي حذر الناس من الاختلاط والتجمعات، ينهى عن خلقه ويأتِ بمثله".

وواصل: "نحتاج إلى المزيد من الوعي ونعول على وعي وفهم الشعب المصري وتعامل مع الأزمة برقي عال جدًا، ونحتاج إلى المزيد من الطاعة، ومن أراد أن تفتح المساجد فعليه ألا يخرج من بيته، ونفس الأمر بالنسبة لصلاة التراويح، ومن أراد أن يدرك الحج والصوم وأداء صلاة التراويح فيجب أن يأخذ بالتدابير والاحترازات التي تفرضها الدولة".