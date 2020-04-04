محمد شاكر: نسعى للربط الكهربائي الكامل بين دول القارة الأفريقية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تسعى للربط الكهربائي مع أفريقيا بالكامل، لأنها غنية بالطاقات المتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، "نستطيع نقل الكهرباء من خلال شبكات النقل على مستوى القارة كلها، وهتكون مصر طريق يربط أفريقيا بأوروبا، من خلال خطوط هائلة، زي اللي بيربطنا مع الجانب القبرصي، ومنها لأوروبا".

وتابع: "تطوير الشبكات يمكننا من خلاله من إدخال طاقات متجددة للشبكات"، موضحا أن مصر لديها وفرة كبيرة من الطاقة الكهربية المنتجة خلال السنوات الماضية، "اهتمينا بتطوير محطات إنتاج الكهرباء، سواء التقليدية أو المتجددة، وعندنا قدرات كبيرة، تخلينا نصدر لدول الجوار، زي ما بنصدر للأردن وليبيا".

واستطرد: "في ديسمبر العام الماضي، وقعنا مذكرة تفاهم للربط الخليجي، وكل دا يساعد على تقوية الشبكات بمختلف الدول، ويخلي تكلفة الطاقة أقل، ونستطيع إننا نتعاون لأن وقت الذروة عندنا يختلف عن غيرنا، وتخلينا نخدم على بعض وهي وسية اقتصادية رائعة، وله مردود سياسي واقتصادي".

وأكد على أن الحكومة دارسة الأمر دراسة متأنية ودقيقة، و"نعمل في الوقت الحالي أيضا على مساعدة دول شرق إفريقيا وفيه دراسات تتم لكيفية ربط هذه الدول مع بعضها".