رئيس جامعة طنطا: أماكن للعزل الطبى بمستشفياتنا تستوعب 5 آلاف شخص

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرّة، وغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، والطواقم الطبية المدربة، وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة التشخيصية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم توفير أماكن للعزل الطبي بالمستشفيات الجامعية، لاستيعاب 5000 شخص.

وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة، والكمامات الطبية، والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات بورش جامعة طنطا، بمقايسس الجودة العالمية، لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية، وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدًا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.