راضي: السيسي يحذر أفريقيا من الانشغال بكورونا على حساب مكافحة الإرهاب

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة التي عقدها الرئيس السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير منظمة الصحة العالمية، وعدد من القادة الأفارقة، جاءت استكمالا ومتابعة لقمة عقدها الرئيس الأسبوع الماضي، على نفس الغرار، وجرى في اجتماع الأسبوع الماضي، في نفس يوم انعقاد قمة العشرين المتلفزة، التشاور والتحرك والاتفاق على مجموعة من الأهداف ومجموعات العمل لمساعددة الدول الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "راضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، قدم مقترحين: إعادة جدولة وتخفيف ديون الدول النامية الأفريقية منها وتوجيه ذلك للمساعدات الطبية ومكافحة فيروس كورونا، والثاني هو إنشاء صندوق خاص بمكافحة فيروس كورونا بأفريقيا.

وتابع أن أهم نتائج قمة الأمس، هو الضرورة البالغة لتشخيص وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومكافحة واحتواء فيروس كورونا خصوصا وأن بعض الدول الأفريقية إمكانياتها قد لا تسمح، ودعوة باقي الدول الأفريقية للمساهمة في صندوق مكافحة الفيروس، ودعوة كبار رجال الأعمال الأفارقة للمساهمة، وتكليف وزراء النقل بالدول الأفريقية بتشكيل مسارات نقل آمنة للمساعدات الطبية.

واستكمل "راضي" أن الرئيس شدد على أن مكافحة فيروس كورونا لا يجب أن يكون على حساب مكافحة التنظيمات الإرهابية في دول الساحل في أفريقيا والتي قد تستغل الظرف الراهن في زيادة العمليات الإرهابية.