عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب" يوضح دورها في مجابهة فيروس كورونا

قال محمود فيصل، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تضم 27 حزبا، تشارك بحملات تطهير وتوعية مستمرة للوقاية من كورونا، وإنها قسمت نفسها إلى عدة مجموعات عمل، تعمل مجموعة منها في التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتوضيح خطورة الفيروس، بينما تقوم مجموعة أخرى، بعمل حملات حول طرق استخدام المطهرات للتصدي للفيروس.

وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "EXTRA NEWS"، أن الحملات تهدف إلى توعية المواطنين، بكيفية تطهير أنفسها من هذا الفيروس، كنوع من الخطوات الوقائية، للحفاظ على الشعب المصري من كورونا، بجانب حملات أخرى، تطهر المؤسسات والمرافق العامة، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية، شاركت في مبادرة تحدى الخير، وتواصلت مع عدد من الفنانين والشخصيات العامة، للمساهمة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن كورونا هو وباء عالمي، ولابد للجميع أن يشارك فيه، حيث إن الدولة المصرية، تقوم بكل الجهود لمكافحة الفيروس.