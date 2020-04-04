"الفلوس وجراب الموبايل".. أشياء غير متوقعة قد تنقل فيروس كورونا

وجهت الدكتورة هالة بدوي، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، عدة نصائح للمشاهدين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت بدوي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، إنه يجب تعقيم الهاتف بالكحول: "عندما نخرج من المنزل، يفضل ألا نصطحب جراب الهاتف، ويجب أن ننظف النظارة بعد الوصول إلى المنزل مباشرة بالمياه والصابون".

وأشارت، إلى أنه من الممكن أيضًا تعقيم النقود أو رشها، مضيفةً: "اللي بيعد الفلوس تكون بعيدة عنه، ومش نعدها ونحركها مرة واحدة بتيار هواء، ونلتزم بغسل اليدين وتعقيمها".